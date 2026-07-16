45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour Salon International de la Caricature Saint-Just-le-Martel

Informations pratiques

Saint-Just-le-Martel

45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Salon de la Caricature à Saint-Just-le-Martel revient pour sa 45ème édition avec des dessinateurs et dessinatrices venus du monde entier pour partager leurs visions du monde à travers l’humour, la satire et la poésie.

De nombreuses animations, rencontres avec les dessinateurs, remises de prix (et d’autres surprises) vous attendent lors de cette édition ! Des expositions variées et des projets éducatifs seront également proposés, promettant des milliers de sourires à découvrir sur 2 000 m².

Programme à venir…

Ouvert de 9h à 19h en continu. .

Salon International de la Caricature 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

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English : 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour

L’événement 45e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin