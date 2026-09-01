Informations pratiques

Saint-Just-le-Martel

45ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour

Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-26

Le Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel revient pour une nouvelle édition riche en découvertes et en rencontres. Au programme 32 expositions présentées sur place et 7 expositions partenaires à Limoges et dans les départements limitrophes. Plus de 150 dessinateurs internationaux sont attendus pour partager leur univers et leur regard sur l’actualité et la société. Dix prix récompenseront les talents du dessin, dont le célèbre Grand Prix de l’Humour vache et le Prix Gérard Vandenbroucke, avec également deux nouveaux prix. Tables rondes, dessins en direct, dédicaces et nombreuses animations grand public viendront compléter cette grande fête de l’humour et du dessin. .

Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 26 70 salon.humour@wanadoo.fr

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English : 45ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour

L’événement 45ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Limoges Métropole