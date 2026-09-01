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AGENDA · Beauregard

46ème Fête du battage Beauregard

samedi 19 septembre 2026 · Beauregard

46ème Fête du battage Beauregard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
La Fontaine
Ville
46260 Beauregard
Département
Lot
Tarif
12 12 Tarif enfant

Beauregard

46ème Fête du battage

La Fontaine Beauregard Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, organisée par l'Association PAMTRA

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, organisée par l'Association PAMTRA

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La Fontaine Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 6 12 59 41 68 

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English :

As part of the European Heritage Days, organized by the PAMTRA Association

L’événement 46ème Fête du battage Beauregard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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