46ème Fête du battage Beauregard
samedi 19 septembre 2026 · Beauregard
Informations pratiques
Beauregard
46ème Fête du battage
La Fontaine Beauregard Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, organisée par l'Association PAMTRA
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, organisée par l'Association PAMTRA
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La Fontaine Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 6 12 59 41 68
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English :
As part of the European Heritage Days, organized by the PAMTRA Association
L’événement 46ème Fête du battage Beauregard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot