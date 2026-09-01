Informations pratiques

Beauregard

46ème Fête du battage

La Fontaine Beauregard Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, organisée par l'Association PAMTRA

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, organisée par l'Association PAMTRA

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La Fontaine Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 6 12 59 41 68

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English :

As part of the European Heritage Days, organized by the PAMTRA Association

L’événement 46ème Fête du battage Beauregard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot