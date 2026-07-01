Informations pratiques

Montvendre

46ème Foire aux Arbres

Dans le village Montvendre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 17:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Venez trouver votre nouvel arbre !

La 46ème foire aux arbres de Montvendre aura lieu le 8 novembre 2026 !

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Dans le village Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 20 06 amisdemontvendre@gmail.com

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English :

Come find your new tree!

The 46th Montvendre Tree Fair will take place on November 8, 2026!

L’événement 46ème Foire aux Arbres Montvendre a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme