AGENDA · Montvendre
Matinée jeux de société, pour petits et grands, Bibliothèque Municipale, Montvendre
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale · Montvendre
Informations pratiques
Matinée jeux de société, pour petits et grands Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque Municipale Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Jeux de société pour petits et grands à la bibliothèque
Bibliothèque Municipale 1 Place de la Mairie 26120 Montvendre Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475590613 http://mabib.fr/montvendre
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Montvendre (Drôme)
- Fête des moissons Plan d’eau Montvendre 26 juillet 2026
- Vogue de Montvendre Route des 3 Ponts Montvendre 29 août 2026
- 46ème Foire aux Arbres Montvendre 8 novembre 2026