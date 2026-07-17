Matinée jeux de société, pour petits et grands, Bibliothèque Municipale, Montvendre

Informations pratiques

Matinée jeux de société, pour petits et grands Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque Municipale Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Jeux de société pour petits et grands à la bibliothèque

Bibliothèque Municipale 1 Place de la Mairie 26120 Montvendre Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475590613 http://mabib.fr/montvendre

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