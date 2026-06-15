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47ème salon de minéraux, fossiles, bijoux à Montamisé (86) salle des fêtes

47ème salon de minéraux, fossiles, bijoux à Montamisé (86) salle des fêtes

47ème salon de minéraux, fossiles, bijoux à Montamisé (86) salle des fêtes samedi 3 octobre 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : rue du Cèdre

Ville : 86360 Montamisé

Département : Vienne

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 18:30

Tarif : 2,50 € - gratuit pour les moins de 16 ans

Le Club de Minéralogie et Paléontologie du Poitou organise son 47ème salon de minéraux, fossiles, bijoux les samedi 03 et dimanche 04 octobre 2026 de 10h à 18h30 à la salle des fêtes de Montamisé (rue du Cèdre – 86360). L’entrée est à 2,50 € et gratuite pour les moins de 16 ans. Cette année le salon comptera une quinzaine d’exposants professionnels, pour environ 75 mètres de tables. Le Club présentera également une exposition nommée : « Limousin, terre de merveilles !». Des trouvailles faites par des membres du Club dans le Limousin au cours des dernières décennies seront exposées tout au long du week-end.