47ème salon de minéraux, fossiles, bijoux à Montamisé (86) salle des fêtes

Le Club de Minéralogie et Paléontologie du Poitou organise son 47ème salon de minéraux, fossiles, bijoux les samedi 03 et dimanche 04 octobre 2026 de 10h à 18h30 à la salle des fêtes de Montamisé (rue du Cèdre – 86360). L’entrée est à 2,50 € et gratuite pour les moins de 16 ans. Cette année le salon comptera une quinzaine d’exposants professionnels, pour environ 75 mètres de tables. Le Club présentera également une exposition nommée : « Limousin, terre de merveilles !». Des trouvailles faites par des membres du Club dans le Limousin au cours des dernières décennies seront exposées tout au long du week-end.