Montamisé

Monta Music #11

11 place de la Mairie Montamisé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Monta’Music, le festival de toutes les musiques !

Les 21 et 22 août 2026, profitez de deux soirées musicales en plein air au cœur de Montamisé. Créé en 2015 par des habitants passionnés de musique, le festival Monta’Music met à l’honneur les talents locaux, les créations originales et la diversité des styles musicaux, dans une ambiance conviviale et festive.

Installé dans le bourg de Montamisé, cet événement singulier invite petits et grands à découvrir des artistes variés et à partager un moment chaleureux de fin d’été. La participation est libre, permettant à chacun de profiter pleinement de la programmation.

Retrouvez toute l’actualité du festival sur ses pages Facebook et Instagram. .

11 place de la Mairie Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 36 52 77 festivalmontamusic@gmail.com

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English : Monta Music #11

L’événement Monta Music #11 Montamisé a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne