Montrond

48e Exposition Nationale d’élevage

Ferme de Californie Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Club de l’épagneul breton organise une exposition d’ Elevage et de Championnat Restauration sur place. .

Ferme de Californie Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 20 79 01

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English : 48e Exposition Nationale d’élevage

L’événement 48e Exposition Nationale d’élevage Montrond a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA