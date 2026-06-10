48e Exposition Nationale d’élevage Montrond
48e Exposition Nationale d’élevage Montrond dimanche 5 juillet 2026.
Montrond
48e Exposition Nationale d’élevage
Ferme de Californie Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Club de l’épagneul breton organise une exposition d’ Elevage et de Championnat Restauration sur place. .
Ferme de Californie Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 20 79 01
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English : 48e Exposition Nationale d’élevage
L’événement 48e Exposition Nationale d’élevage Montrond a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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