Montrond

Concours de Meute & Ferme

Parc du Solitaire Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Parking gratuit.

Restauration sur place.

6 à 10 chiens GRAND PARC 150 €

4 à 6 chiens PETIT PARC 100 €

FERME Solo 20 €, Duo 30 €.

Inscription par SMS ou mail validée à réception du paiement.

Inscription sur place le jour J dans la limite des places disponibles. .

Parc du Solitaire Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 27 44 46 contact@parcdusolitaire.com

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English : Concours de Meute & Ferme

L’événement Concours de Meute & Ferme Montrond a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA