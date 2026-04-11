Concours de Meute & Ferme Montrond
Concours de Meute & Ferme Montrond vendredi 26 juin 2026.
Montrond
Concours de Meute & Ferme
Parc du Solitaire Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Parking gratuit.
Restauration sur place.
6 à 10 chiens GRAND PARC 150 €
4 à 6 chiens PETIT PARC 100 €
FERME Solo 20 €, Duo 30 €.
Inscription par SMS ou mail validée à réception du paiement.
Inscription sur place le jour J dans la limite des places disponibles. .
Parc du Solitaire Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 27 44 46 contact@parcdusolitaire.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Meute & Ferme
L’événement Concours de Meute & Ferme Montrond a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA