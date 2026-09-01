48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné Saint-Jean-d’Angély
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné
Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Pierre Lellouche dédicacera son livre Engrenages La guerre d’Ukraine et le basculement du monde à l’Hôtel de Ville de Saint-Jean-d’Angély, suivi d’un dîner-débat.
.
Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 50 57 lions-saintjeandangely@myassoc.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pierre Lellouche will be signing copies of his book *Engrenages: The War in Ukraine and the Changing World* at Saint-Jean-d’Angély Town Hall, followed by a dinner and discussion.
L’événement 48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Unipop Film & Rencontre ou Conférence Garance Cinévals Saint-Jean-d’Angély 10 septembre 2026
- Soirée Sites en Scène A4 Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026
- Sites en scène de l’A4 Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026
- Athletic Day Kinder Joy of moving Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026
- Sites en scène de l’A4 Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 12 septembre 2026