UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné Saint-Jean-d’Angély

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Hôtel de Ville
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné

Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Pierre Lellouche dédicacera son livre Engrenages La guerre d’Ukraine et le basculement du monde à l’Hôtel de Ville de Saint-Jean-d’Angély, suivi d’un dîner-débat.
  .

Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 50 57  lions-saintjeandangely@myassoc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pierre Lellouche will be signing copies of his book *Engrenages: The War in Ukraine and the Changing World* at Saint-Jean-d’Angély Town Hall, followed by a dinner and discussion.

L’événement 48e Prix littéraire Agrippa d’Aubigné Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)