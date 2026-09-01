Unipop Film & Rencontre ou Conférence Garance Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Unipop Film & Rencontre ou Conférence Garance

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

UNIPOP Un cycle de conférences et de films à retrouver toute l’année dans votre cinéma Une sélection de films thématiques et/ou avant-premières, accompagnés de rencontres en visioconférence avec des cinéastes, experts, écrivains..

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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

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L’événement Unipop Film & Rencontre ou Conférence Garance Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge