AGENDA · Saint-Jean-d'Angély
Athletic Day Kinder Joy of moving Saint-Jean-d’Angély
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Athletic Day Kinder Joy of moving
Stade municipal Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Animation pour les enfants
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Stade municipal Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 80 44
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L’événement Athletic Day Kinder Joy of moving Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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