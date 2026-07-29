UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois La Maison Kocity Saint-Jean-d’Angély

mercredi 26 août 2026 · La Maison Kocity · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
La Maison Kocity
Adresse
21 rue Port Mahon
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois

La Maison Kocity 21 rue Port Mahon Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:15:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Tout commence par un objet.
Décembre 2024, vente aux enchères à Nantes. Une vieille tôle publicitaire attire mon regard “Em. Dubois & Cie Cognac”
Un détail me frappe immédiatement
le blason de la Ville de Saint-Jean-d’Angély, ma ville..
  .

La Maison Kocity 21 rue Port Mahon Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 93 40 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)