Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois La Maison Kocity Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois

La Maison Kocity 21 rue Port Mahon Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:15:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Tout commence par un objet.

Décembre 2024, vente aux enchères à Nantes. Une vieille tôle publicitaire attire mon regard “Em. Dubois & Cie Cognac”

Un détail me frappe immédiatement

le blason de la Ville de Saint-Jean-d’Angély, ma ville..

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La Maison Kocity 21 rue Port Mahon Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 93 40 45

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English :

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L’événement Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge