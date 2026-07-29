Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois La Maison Kocity Saint-Jean-d’Angély
mercredi 26 août 2026 · La Maison Kocity · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois
La Maison Kocity 21 rue Port Mahon Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:15:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Tout commence par un objet.
Décembre 2024, vente aux enchères à Nantes. Une vieille tôle publicitaire attire mon regard “Em. Dubois & Cie Cognac”
Un détail me frappe immédiatement
le blason de la Ville de Saint-Jean-d’Angély, ma ville..
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La Maison Kocity 21 rue Port Mahon Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 93 40 45
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L’événement Les causeries de Kocity L’affaire Emile Dubois Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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