Dédicace avec Michel Colline Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély

samedi 22 août 2026 · Librairie Jeux de Pages · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Dédicace avec Michel Colline

Librairie Jeux de Pages 20 Rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Michel Colline, auteur angérien, revient pour notre plus grand plaisir à la librairie pour vous présenter sa nouvelle bande dessinée qui paraitra le mercredi 19 août, scénarisée par Éric Corbeyran TOGNINA, aux éditions Glénat.

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Librairie Jeux de Pages 20 Rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr

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L’événement Dédicace avec Michel Colline Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge