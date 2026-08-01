Dédicace avec Michel Colline Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély
samedi 22 août 2026 · Librairie Jeux de Pages · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Dédicace avec Michel Colline
Librairie Jeux de Pages 20 Rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Michel Colline, auteur angérien, revient pour notre plus grand plaisir à la librairie pour vous présenter sa nouvelle bande dessinée qui paraitra le mercredi 19 août, scénarisée par Éric Corbeyran TOGNINA, aux éditions Glénat.
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Librairie Jeux de Pages 20 Rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr
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L’événement Dédicace avec Michel Colline Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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