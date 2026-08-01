CinéMaPoule Vaiana Cinévals Saint-Jean-d’Angély
dimanche 30 août 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
CinéMaPoule Vaiana
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
film et visite
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:20:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Au programme d’une séance CinéMa Poule
Dégustez un délicieux thé glacé en attendant votre séance …
Tentez de gagner un bon pour une glace au Nuage dés Thés !
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
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L’événement CinéMaPoule Vaiana Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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