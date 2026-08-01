CinéMaPoule Vaiana Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

CinéMaPoule Vaiana

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

film et visite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:20:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Au programme d’une séance CinéMa Poule

Dégustez un délicieux thé glacé en attendant votre séance …

Tentez de gagner un bon pour une glace au Nuage dés Thés !

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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

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L’événement CinéMaPoule Vaiana Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge