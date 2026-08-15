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Festi-PCF Saintonge chemin du cynodrome par la D739 Saint-Jean-d’Angély

dimanche 30 août 2026 · chemin du cynodrome par la D739 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
chemin du cynodrome par la D739
Adresse
Parc de Beaufief
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 20

Saint-Jean-d’Angély

Festi-PCF Saintonge

chemin du cynodrome par la D739 Parc de Beaufief Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Journée festive avec grillades, rencontres, concert rock gratuit, buvette, crêpes et bière locale. Débat et échanges autour de l’actualité mondiale.
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chemin du cynodrome par la D739 Parc de Beaufief Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 61 74 92 

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English :

A day of celebrations featuring a barbecue, socialising, a free rock concert, a refreshment stand, crêpes and local beer. Discussions and exchanges on current world affairs.

L’événement Festi-PCF Saintonge Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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