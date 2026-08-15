Festi-PCF Saintonge chemin du cynodrome par la D739 Saint-Jean-d’Angély
dimanche 30 août 2026 · chemin du cynodrome par la D739 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Festi-PCF Saintonge
chemin du cynodrome par la D739 Parc de Beaufief Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Journée festive avec grillades, rencontres, concert rock gratuit, buvette, crêpes et bière locale. Débat et échanges autour de l’actualité mondiale.
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chemin du cynodrome par la D739 Parc de Beaufief Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 61 74 92
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English :
A day of celebrations featuring a barbecue, socialising, a free rock concert, a refreshment stand, crêpes and local beer. Discussions and exchanges on current world affairs.
L’événement Festi-PCF Saintonge Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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