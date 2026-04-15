48h de l’agriculture urbaine aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève

48h de l’agriculture urbaine aux Jardins de la Jonction Samedi 25 avril, 14h00 Jardins de la Jonction

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

À l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine, les Jardins de la Jonction vous proposent une journée d’échange et de festivité autour de notre relation à la terre, au vivant et aux savoir-faire collectifs.

Programme de la journée :

Atelier Rueda 14h — 17h

Atelier de musique de l’Atlantique colombien où chaque place est interchangeable entre participant.exs. C’est à la fois un atelier de percussions, d’instruments à vent, de chants et de danses : un espace musical pédagogique de partages et d’apprentissages.

Vélo Compost 17h — 19h

Venez réparer votre vélo! Vélo Compost sera là pour vous accompagner dans son entretien et sa réparation.

Balade didactique et atelier d’impression cyanotype 17h — 19h

Venez recenser les espèces qui poussent dans nos bacs et buttes, pour ensuite les immortaliser lors d’un atelier d’impression cyanotype (technique d’impression solaire).

Concert 19h30 — 20h30

Les hérétiques : Quartet de jazz manouche basé à Genève.

Banquet 19h — 21h

Préparé par Genève Cultive. Prix libre, prix conseillé 10.-/assiette.

Buvette 17h — 21h30

Prix libre et conscient.

Tous les ateliers sont à prix libre et ouverts à tout le monde.

Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève

48h de l’agriculture urbaine avec Genève Cultive

Jardins de la Jonction