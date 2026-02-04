4e concert le Cor encore Rue Saint-Pierre-du Tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

4e concert le Cor encore

Rue Saint-Pierre-du Tronchet Eglise Saint-Pierre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

2026-08-14

Jacques Deleplancques nous fera découvrir le cor dans ses aspects classique et moderne, accompagné par Fabrice PIERRE et sa harpe et Stéphane Tran Ngoc au violon. Il nous fera explorer le répertoire allant de Khan à Homboe en passant par Mozart et Bach sans oublier Koechlin.

Au total 5 compositeurs révéleront les contrastes et les couleurs de cet instrument. .

Rue Saint-Pierre-du Tronchet Eglise Saint-Pierre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie

