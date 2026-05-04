Mérinchal

4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT

6 Rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Cet été, notre festival reprend la route à bord de La Scène en balade .

En allant de places de villages en places de villages, de jardins publics en cours intérieures ou encore au bord d’une rivière, nous renouons avec une tradition qui a constitué l’histoire du jazz, celle des orchestres qui sillonnaient les routes pour vivre des instants uniques de liberté et d’émotion.

Panama Swing

Panama Swing, composé de sept excellents musiciens et d’une talentueuse chanteuse, est un orchestre Jazz vintage avec un répertoire d’arrangements originaux très soignés, joué dans la pure tradition des années swing et résolument dansant.Fondé par Denis Jusseaume, cet orchestre à l’élégance rétro se produit régulièrement dans des festivals (Eaubonne Jazz, Jazz en Berry, …) et Bals swing (Caveau de la Huchette, Théâtre Zingaro, Paris Flying Festival, etc.). .

6 Rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : 4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT

L’événement 4e FESTIVAL D’ETE EN CREUSE DE JAZZ A LA SOUT Mérinchal a été mis à jour le 2026-05-21 par Marche et Combraille en Aquitaine