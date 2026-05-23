Glénic

4e Festival d’été en Creuse Jazz à la Sout

Viaduc de Glénic Glénic Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Ticket to Swing trio

Ce trio enchaîne avec énergie les standards de jazz et de pop.

A la façon des Mills Brothers , ils élargissent leur palette sonore en imitant trompettes et trombones à la voix.

Groupe formé en 2016, ces musiciens partagent la même passion de la chanson swing, et du jazz. Si vos jambes fourmillent, que votre cœur palpite et que vous voulez vous balancer, alors il vous faut un Ticket to swing !

Avec Kim Le Oc Mach (violon et chant), Mickaël Fouine Talbot (guitare et chant), Paul Motteau (contrebasse et chant)

En partenariat avec la Commune et la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret .

Viaduc de Glénic Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

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English :

L’événement 4e Festival d’été en Creuse Jazz à la Sout Glénic a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret