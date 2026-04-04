4ème anniversaire de la Cave Atelier d’Arôme Lye
4ème anniversaire de la Cave Atelier d’Arôme Lye jeudi 30 avril 2026.
Lye
4ème anniversaire de la Cave Atelier d’Arôme
13 Rue des Acacias Lye Indre
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Soirée Pays Basque et profitez en pour découvrir les nouveautés vins spiritueux, épicerie fine.
Menu de la soirée poulet basquaise et riz basmati fromage de brebis gâteau basque. Ambiance festive. 18 .
13 Rue des Acacias Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 49 97 caveatelierdaromes@gmail.com
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English :
Come and enjoy wine and spirits tastings with our partner winemakers.
L’événement 4ème anniversaire de la Cave Atelier d’Arôme Lye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay
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