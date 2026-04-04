Lye

4ème anniversaire de la Cave Atelier d’Arôme

13 Rue des Acacias Lye Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Soirée Pays Basque et profitez en pour découvrir les nouveautés vins spiritueux, épicerie fine.

Menu de la soirée poulet basquaise et riz basmati fromage de brebis gâteau basque. Ambiance festive. 18 .

13 Rue des Acacias Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 49 97 caveatelierdaromes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy wine and spirits tastings with our partner winemakers.

L’événement 4ème anniversaire de la Cave Atelier d’Arôme Lye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay