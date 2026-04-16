Blanzaguet-Saint-Cybard

4ème édition de la Fête de la Nature

Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La Fête de la Nature vous attend dimanche 24 mai de 10h30 à 18h à l’arboretum de Blanzaguet-Saint-Cybard.

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Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91 festi-blanzaguet@laposte.net

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English : 4ème édition de la Fête de la Nature

The Fête de la Nature awaits you on Sunday May 24 from 10.30am to 6pm at the Blanzaguet-Saint-Cybard arboretum.

L’événement 4ème édition de la Fête de la Nature Blanzaguet-Saint-Cybard a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente