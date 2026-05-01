Blanzaguet-Saint-Cybard

Fête de la nature à Blanzaguet sur le thème de l’eau

Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

La commune de Blanzaguet vous invite à fêter la nature. Multiples animations et activités prendront place tout au long de la journée.

En 2025 Troc’plantes, balade à dos d’ânes, concert, spectacles, artisans d’art, créateurs, producteurs, …

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Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91 mairie16.blanzaguetcy@gmail.com

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English :

The commune of Blanzaguet invites you to celebrate nature. A wide range of events and activities will take place throughout the day.

In 2025: Troc’plantes, donkey rides, concerts, shows, arts and crafts, designers, producers, etc.

L’événement Fête de la nature à Blanzaguet sur le thème de l’eau Blanzaguet-Saint-Cybard a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente