Informations pratiques

Piégon

4ème festival des AOP

Village Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Festival des AOP à Piégon

– DJ Set pour une ambiance festive

– Restauration sur place

– Château gonflable pour les enfants

– Dégustation d’huiles d’olive et olives AOP Nyons

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Village Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 16 94 vigneronnyons@yahoo.com

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English :

AOP %E0 Pi%E9gon Festival:

– DJ set to set a festive mood

– On-site food service

– Bouncy castle for children

– Tasting of Nyons AOP olive oils and olives

L’événement 4ème festival des AOP Piégon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale