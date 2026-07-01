4ème festival des AOP Piégon
samedi 25 juillet 2026 · Piégon
Informations pratiques
Piégon
4ème festival des AOP
Village Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Festival des AOP à Piégon
– DJ Set pour une ambiance festive
– Restauration sur place
– Château gonflable pour les enfants
– Dégustation d’huiles d’olive et olives AOP Nyons
.
Village Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 16 94 vigneronnyons@yahoo.com
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English :
AOP %E0 Pi%E9gon Festival:
– DJ set to set a festive mood
– On-site food service
– Bouncy castle for children
– Tasting of Nyons AOP olive oils and olives
L’événement 4ème festival des AOP Piégon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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