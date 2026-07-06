Informations pratiques

Piégon

100 ans de Jean-Pierre Eichenberger

Centre Artistique de Piégon Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Le Centre Artistique de Piégon célèbre les 100 ans de la naissance de son Fondateur, Jean-Pierre Eichenberger. Deux musiciens, Vincent Raffard et Simon Eichenberger, créeront l’événement avec une soirée d’improvisation.

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Centre Artistique de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English : 100 Years of Jean-Pierre Eichenberger

The Piégon Art Center is celebrating the 100th anniversary of the birth of its founder, Jean-Pierre Eichenberger. Two musicians, Vincent Raffard and Simon Eichenberger, will headline the event with an evening of improvisation.

L’événement 100 ans de Jean-Pierre Eichenberger Piégon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale