Concert Piano Violoncello Piégon
lundi 6 juillet 2026 · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Concert Piano Violoncello
Eglise Piégon Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Réduction possible
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Duo piano violoncello avec œuvres de Schumann, Dvorak, Debussy et Cassado
Apéritif offert à l’issue du concert
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Eglise Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English :
Piano and Cello Duo featuring works by Schumann, Dvořák, Debussy, and Cassado
Complimentary aperitif following the concert
L’événement Concert Piano Violoncello Piégon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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