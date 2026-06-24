Informations pratiques

Piégon

Concert Piano Violoncello

Eglise Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Réduction possible

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Duo piano violoncello avec œuvres de Schumann, Dvorak, Debussy et Cassado

Apéritif offert à l’issue du concert

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Eglise Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

Piano and Cello Duo featuring works by Schumann, Dvořák, Debussy, and Cassado

Complimentary aperitif following the concert

L’événement Concert Piano Violoncello Piégon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale