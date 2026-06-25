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AGENDA · Piégon

Fête de Piégon Village Piégon

vendredi 3 juillet 2026 · Village · Piégon

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Village
Adresse
Le Village
Ville
26110 Piégon
Département
Drôme
Tarif

Piégon

Fête de Piégon

Village Le Village Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Deux soirées exceptionnelles vous attendent !
DJ Flo Valles le vendredi soir
Samedi concours de pétanque à 14h et soirée Féria (toutes et tous en rouge et blanc )
Buvette et restauration sur place
  .

Village Le Village Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 26 36 04 

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English :

Two exceptional evenings await you!
DJ Flo Valles on Friday night
Saturday: pétanque tournament at 2 p.m. and Feria night (everyone in red and white)
Refreshments and food available on site

L’événement Fête de Piégon Piégon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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