Fête de Piégon Village Piégon
vendredi 3 juillet 2026 · Village · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Fête de Piégon
Village Le Village Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Deux soirées exceptionnelles vous attendent !
DJ Flo Valles le vendredi soir
Samedi concours de pétanque à 14h et soirée Féria (toutes et tous en rouge et blanc )
Buvette et restauration sur place
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Village Le Village Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 26 36 04
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English :
Two exceptional evenings await you!
DJ Flo Valles on Friday night
Saturday: pétanque tournament at 2 p.m. and Feria night (everyone in red and white)
Refreshments and food available on site
L’événement Fête de Piégon Piégon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Piégon (Drôme)
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