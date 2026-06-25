Fête de Piégon Village Piégon

Informations pratiques

Piégon

Fête de Piégon

Village Le Village Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Deux soirées exceptionnelles vous attendent !

DJ Flo Valles le vendredi soir

Samedi concours de pétanque à 14h et soirée Féria (toutes et tous en rouge et blanc )

Buvette et restauration sur place

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Village Le Village Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 26 36 04

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English :

Two exceptional evenings await you!

DJ Flo Valles on Friday night

Saturday: pétanque tournament at 2 p.m. and Feria night (everyone in red and white)

Refreshments and food available on site

L’événement Fête de Piégon Piégon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale