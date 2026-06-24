Concert Quatuor avec piano Piégon
mardi 7 juillet 2026 · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Concert Quatuor avec piano
Eglise Piégon Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Réduction possible
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Quatuor avec piano avec œuvres de Mozart, Dohnanyi, Mahler et Schumann
Apéritif offert à l’issue du concert
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Eglise Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English :
Piano Quartet featuring works by Mozart, Dohnányi, Mahler, and Schumann
Complimentary aperitif following the concert
L’événement Concert Quatuor avec piano Piégon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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