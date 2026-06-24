Informations pratiques

Piégon

Concert Quatuor avec piano

Eglise Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Réduction possible

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Quatuor avec piano avec œuvres de Mozart, Dohnanyi, Mahler et Schumann

Apéritif offert à l’issue du concert

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Eglise Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

Piano Quartet featuring works by Mozart, Dohnányi, Mahler, and Schumann

Complimentary aperitif following the concert

L’événement Concert Quatuor avec piano Piégon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale