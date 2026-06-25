Concert Trio à cordes Centre artistique de Piégon Piégon
Concert Trio à cordes Centre artistique de Piégon Piégon jeudi 9 juillet 2026.
Piégon
Concert Trio à cordes
Centre artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Réduction possible
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Trio à corde avec oeuvres de Beethoven, Schubert et Dohnanyi
Apéritif offert à l’issue du concert
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Centre artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English : String Trio Concert
String Trio featuring works by Beethoven, Schubert, and Dohnányi
Complimentary refreshments will be served after the concert
L’événement Concert Trio à cordes Piégon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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