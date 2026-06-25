Concert Trio à cordes Centre artistique de Piégon Piégon jeudi 9 juillet 2026.

Piégon

Concert Trio à cordes

Centre artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Réduction possible

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Trio à corde avec oeuvres de Beethoven, Schubert et Dohnanyi

Apéritif offert à l’issue du concert

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Centre artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English : String Trio Concert

String Trio featuring works by Beethoven, Schubert, and Dohnányi

Complimentary refreshments will be served after the concert

L’événement Concert Trio à cordes Piégon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale