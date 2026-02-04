[4ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Chorales Léré

[4ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Chorales

Venez écouter , dans la collégiale Saint Martin, les représentations de 3 chorales différentes.

Soyez nombreux à venir écouter et soutenir une chorale de Léré, mais aussi une venant de chez nos voisins cosnois. Enfin vous pourrez également découvrir les chants polyphoniques corses au travers du groupe Corsicana.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 69 41 91

English :

Come and listen to performances by 3 different choirs in the collegiate church of Saint Martin.

