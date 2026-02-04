[4ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Concerts Léré

[4ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Concerts

Venez nombreux, à l’occasion du 4ème Festival musical de Léré, à venir écouter les productions de 4 orchestres régionaux.

A l’occasion du 4ème festival musical de Léré, la Lyre Léréenne a convié trois orchestres du Cher, de la Nièvre et du Loiret à venir vous faire partager un après midi de richesse, diversité musicale.

Spectacle gratuit.

Restauration professionnelle sur place de 12h00 à 19h00. 0 .

Rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 69 41 91

English :

Come one, come all to the 4th Festival musical de Léré, to hear the productions of 4 regional orchestras.

