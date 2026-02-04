[4ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Concerts Léré
[4ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Concerts Léré dimanche 29 mars 2026.
Rue du Berthelon Léré Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Venez nombreux, à l’occasion du 4ème Festival musical de Léré, à venir écouter les productions de 4 orchestres régionaux.
A l’occasion du 4ème festival musical de Léré, la Lyre Léréenne a convié trois orchestres du Cher, de la Nièvre et du Loiret à venir vous faire partager un après midi de richesse, diversité musicale.
Spectacle gratuit.
Restauration professionnelle sur place de 12h00 à 19h00. 0 .
Rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 69 41 91
English :
Come one, come all to the 4th Festival musical de Léré, to hear the productions of 4 regional orchestras.
