4ème Fête de la Prin’Taurine

Samedi 21 mars 2026.

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026.

Mardi 31 mars 2026. Centre du Village Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-27 2026-03-31

4ème Fête de la Prin’Taurine organisée par le Comité des Fêtes

Plusieurs évènements autour du thème des taureaux et des traditions.

Encierros, abrivados, courses au plan, bodéga et bien d’autres activités seront proposées lors de ce week-end .



Samedi 21 Mars

11h30 Le Club Taurin présente son programme Taurin saison 2026 aux arènes Regis Chauvet, suivi d’un apéritif dinatoire

15h15 Course camarguaise de taureaux jeunes, aux arènes Régis Chauvet, Manade Bon (Entrée 8€) Raseteurs Ayme Fouque Djelassi Boudiaf Boualam



Vendredi 27 Mars:

21h30: Encierro de nuit, Manade Les Alpilles

22h30: Soirée Bodega au Bar des Sports Soirée musicale au Bar l’Épicurien



Samedi 28 Mars:

09h: Déjeuner au stade de Bonpas offert par le Comité des Fêtes

11h: Départ de l’Abrivado longue, Manade Colombet

12h: Apéritif et animations dans les cafés

19h: Bandido, Manade Colombet

20h30: Repas musical au Bar des Sports et l’Épicurien

22h: Soirée Bodega au Bar des Sports Soirée musicale au Bar l’Épicurien



Dimanche 29 Mars

11h Course au plan 3 taureaux, Manade Du Levant, aux arènes Régis Chauvet. (Entrée 4€ gratuit -12ans)

12h Apéritif Grillades Party, animé par DJ Léo

15h30 Course au plan 6 taureaux, Manade Du Levant aux arènes Régis Chauvet.



Mardi 31 Mars:

14h45: Concours de boules par équipe de 3 joueurs/ 2 boules, au Boulodrome organisé par la Boule de Noves .

Centre du Village Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 97 55 00 peillon.thierry-rene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th Prin’Taurine Festival organized by the Festival Committee

L’événement 4ème Fête de la Prin’Taurine Noves a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence