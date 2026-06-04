Brux

4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon

Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Repas sur place

Buvette et animation

Descente semi-nocturne .

Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 17 22 63

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English : 4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon

L’événement 4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou