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4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux

4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux

4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux samedi 29 août 2026.

Ville : 86510 Brux

Département : Vienne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Brux

4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon

Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Repas sur place
Buvette et animation
Descente semi-nocturne   .

Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 17 22 63 

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English : 4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon

L’événement 4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou