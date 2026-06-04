4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux
4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux samedi 29 août 2026.
Brux
4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon
Brux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Repas sur place
Buvette et animation
Descente semi-nocturne .
Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 17 22 63
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English : 4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon
L’événement 4ème Grande Descente folklorique de caisse à savon Brux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou