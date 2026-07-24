Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou LD 4 Les Bernards Brux

Informations pratiques

Brux

Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou

LD 4 Les Bernards Aérodrome de Couhé / Brux Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vol découverte avion et ulm.

50€/personne .

LD 4 Les Bernards Aérodrome de Couhé / Brux Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 97 98 plateformeaeronautique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou

L’événement Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou Brux a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou