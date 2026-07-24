Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou LD 4 Les Bernards Brux
dimanche 30 août 2026 · LD 4 Les Bernards · Brux
Informations pratiques
Brux
Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou
LD 4 Les Bernards Aérodrome de Couhé / Brux Brux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Vol découverte avion et ulm.
50€/personne .
LD 4 Les Bernards Aérodrome de Couhé / Brux Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 97 98 plateformeaeronautique@gmail.com
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English : Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou
L’événement Portes ouvertes de la plateforme aéronautique du Civraisien en Poitou Brux a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou