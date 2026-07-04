4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour
mardi 18 août 2026 · Grenade-sur-l'Adour
Informations pratiques
Grenade-sur-l’Adour
4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.
20h Performance théâtre Racines flottantes de Gabriela Acosta .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48
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English : 4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour
L’événement 4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade
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