Informations pratiques

Grenade-sur-l’Adour

4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.

20h Performance théâtre Racines flottantes de Gabriela Acosta .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour

L’événement 4ème tournée de verano Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade