Grenade-sur-l’Adour

Parlons santé mentale Ciné-Débat autour d’un film TKT

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Nous vous invitons à découvrir un espace ouvert, chaleureux et accessible à tous. Au programme des temps d’échanges, de créations et de partage. La santé mentale des jeunes constitue un enjeu majeur de santé publique, marqué par une animation du mal être chez les 9-25 ans, dans un contexte social, économique et environnemental fragilisé. Dans le cadre de ce projet, nous proposons une action de prévention et de psychoéducation à destination des jeunes, afin de renforcer leurs connaissances, leurs ressources personnelles et collectives, de favoriser leur rôle d’acteurs de leur santé mentale et de sentinelles auprès de leurs pairs. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr

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English : Parlons santé mentale Ciné-Débat autour d’un film TKT

L’événement Parlons santé mentale Ciné-Débat autour d’un film TKT Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Grenade