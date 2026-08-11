Fabrication d’un passage à hérisson Grenade-sur-l’Adour
mercredi 16 septembre 2026 · Grenade-sur-l'Adour
Informations pratiques
Grenade-sur-l’Adour
Fabrication d’un passage à hérisson
14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Coline, des Copeaux de Coline , vous invite à participer à un atelier convivial et créatif dédié à la fabrication d’un passage à hérisson. Ce petit aménagement simple et malin permet de faciliter la circulation des hérissons entre les jardins, favorisant ainsi la biodiversité locale. Vous apprendrez à réaliser votre propre passage tout en découvrant quelques conseils pratiques pour accueillir ces petits auxiliaires du jardin. Un moment ludique, utile et accessible à tous ! Repartez avec votre création et faites un geste concret pour la nature.
Matériel fourni. Les enfants doivent être accompagnés. .
14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98
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English : Fabrication d’un passage à hérisson
L’événement Fabrication d’un passage à hérisson Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grenade
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