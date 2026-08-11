Informations pratiques

Grenade-sur-l’Adour

Fabrication d’un passage à hérisson

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Coline, des Copeaux de Coline , vous invite à participer à un atelier convivial et créatif dédié à la fabrication d’un passage à hérisson. Ce petit aménagement simple et malin permet de faciliter la circulation des hérissons entre les jardins, favorisant ainsi la biodiversité locale. Vous apprendrez à réaliser votre propre passage tout en découvrant quelques conseils pratiques pour accueillir ces petits auxiliaires du jardin. Un moment ludique, utile et accessible à tous ! Repartez avec votre création et faites un geste concret pour la nature.

Matériel fourni. Les enfants doivent être accompagnés. .

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98

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English : Fabrication d’un passage à hérisson

L’événement Fabrication d’un passage à hérisson Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grenade