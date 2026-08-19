Informations pratiques

Grenade-sur-l’Adour

Porte ouverte des sapeurs-pompiers

Caserne Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Portes ouvertes de la caserne de Grenade-sur-l’Adour

Les sapeurs-pompiers vous invite pour une journée conviviale pour découvrir le métier et autres moments de partage

– démonstration de maoeuvres incendie, découverte des véhicules d’intervention, ateliers secourisme

– activités et jeux ludiques, spectacle

– vide grenier (réservation stand 06 61 32 53 72)

Buvette et restauration sur place .

Caserne Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 32 53 72

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English : Porte ouverte des sapeurs-pompiers

L’événement Porte ouverte des sapeurs-pompiers Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Grenade