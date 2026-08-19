Porte ouverte des sapeurs-pompiers Grenade-sur-l’Adour
samedi 12 septembre 2026 · Grenade-sur-l'Adour
Informations pratiques
Grenade-sur-l’Adour
Porte ouverte des sapeurs-pompiers
Caserne Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Portes ouvertes de la caserne de Grenade-sur-l’Adour
Les sapeurs-pompiers vous invite pour une journée conviviale pour découvrir le métier et autres moments de partage
– démonstration de maoeuvres incendie, découverte des véhicules d’intervention, ateliers secourisme
– activités et jeux ludiques, spectacle
– vide grenier (réservation stand 06 61 32 53 72)
Buvette et restauration sur place .
Caserne Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 32 53 72
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English : Porte ouverte des sapeurs-pompiers
L’événement Porte ouverte des sapeurs-pompiers Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Grenade
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