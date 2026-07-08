Criquets, sauterelles et compagnie ! Grenade-sur-l’Adour
mercredi 12 août 2026 · Grenade-sur-l'Adour
Informations pratiques
Grenade-sur-l’Adour
Criquets, sauterelles et compagnie !
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Quel est cet insecte qui vient de sauter là, juste devant vos pieds ? Une sauterelle ? Un criquet ? D’ailleurs, comment peut-on les différencier ? Que mangent-ils ? Quels sont leurs prédateurs et quels dangers les menacent ? Venez découvrir sur les prairies des Saligues de l’Adour le monde fascinant des orthoptères, insectes populaires aux moeurs si méconnues. Sortie accompagnée par Jean-Valentin Dourthe, technicien naturaliste du Conseil Départemental des Landes. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98
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English : Criquets, sauterelles et compagnie !
L’événement Criquets, sauterelles et compagnie ! Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grenade
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