Informations pratiques

Grenade-sur-l’Adour

Criquets, sauterelles et compagnie !

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Quel est cet insecte qui vient de sauter là, juste devant vos pieds ? Une sauterelle ? Un criquet ? D’ailleurs, comment peut-on les différencier ? Que mangent-ils ? Quels sont leurs prédateurs et quels dangers les menacent ? Venez découvrir sur les prairies des Saligues de l’Adour le monde fascinant des orthoptères, insectes populaires aux moeurs si méconnues. Sortie accompagnée par Jean-Valentin Dourthe, technicien naturaliste du Conseil Départemental des Landes. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98

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English : Criquets, sauterelles et compagnie !

L’événement Criquets, sauterelles et compagnie ! Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grenade