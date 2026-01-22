5 ans des Franciscaines Nuit européenne des musées Compagnie XY, Möbius Deauville

5 ans des Franciscaines Nuit européenne des musées Compagnie XY, Möbius

5 mois de fêtes comme autant d’occasions de partager ensemble la joie de chanter, de danser, d’exprimer ses talents littéraires et graphiques, pour célébrer Les Franciscaines à travers toutes ses facettes artistiques et culturelles.

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées et pour célébrer les 5 ans des Franciscaines, place à un geste spectaculaire celui du Collectif XY, qui réinvente les espaces avec une création sur mesure inspirée de leur spectacle emblématique Möbius.

Depuis vingt ans, le collectif XY développe un langage acrobatique unique, reconnu dans le monde entier pour sa virtuosité mêlée de poésie. Dans Möbius, les acrobates s’inspirent des murmures d’oiseaux ces vols coordonnés où chaque mouvement répond instantanément à celui du groupe, comme animés par un souffle commun. Entre élévation et horizontalité, leurs portés réinventent la relation entre les corps, dans un dialogue subtil avec les chorégraphies de Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre National de Chaillot et collaborateur du projet. Le collectif s’est ainsi imposée comme l’une des plus innovantes du cirque contemporain, poussant l’art du porté vers une forme d’absolu. Aux Franciscaines, XY propose une déclinaison inédite de Möbius des happenings acrobatiques tout au long de l’après-midi, disséminés dans les différents espaces du lieu. Ces formes brèves, vibrantes et surprenantes convergeront vers un final magistral en soirée, réunissant une vingtaine d’acrobates dans le somptueux écrin du cloître. Un moment suspendu, entre ciel et pierre, célébrant la beauté de l’intelligence collective.

Courte performance toutes les heures, de 14h à 21h, puis spectacle de 21h à 22h. .

