Open MAD Tennis Deauville 2ème édition Tennis de Deauville Deauville

Open MAD Tennis Deauville 2ème édition

Tennis de Deauville Boulevard de la mer Deauville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-17

fin : 2026-05-24

2026-05-17

Organisé pendant la semaine des qualifications de Roland-Garros, et juste avant le tournoi junior parisien, le tournoi ITF de Deauville s’inscrit dans un calendrier stratégique. Il attire des joueurs et des juniors parmi les plus prometteurs du circuit international, à un moment charnière de leur développement.

Pour sa deuxième édition, le tournoi franchit un nouveau cap et passe au format 30 000 $, affirmant clairement son ambition installer ce tournoi comme un passage obligé pour les talents émergents du tennis mondial. .

Tennis de Deauville Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 98 62 85 accueil-tennis@deauville.fr

English : Open MAD Tennis Deauville 2ème édition

Held during the qualifying week for Roland Garros, and just before the Paris junior tournament, the Deauville ITF tournament fits into a strategic calendar.

L’événement Open MAD Tennis Deauville 2ème édition Deauville a été mis à jour le 2026-03-05 par OT SPL Deauville