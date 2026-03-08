Open MAD Tennis Deauville 2ème édition Tennis de Deauville Deauville
Open MAD Tennis Deauville 2ème édition
Tennis de Deauville Boulevard de la mer Deauville Calvados
Organisé pendant la semaine des qualifications de Roland-Garros, et juste avant le tournoi junior parisien, le tournoi ITF de Deauville s’inscrit dans un calendrier stratégique.
Organisé pendant la semaine des qualifications de Roland-Garros, et juste avant le tournoi junior parisien, le tournoi ITF de Deauville s’inscrit dans un calendrier stratégique. Il attire des joueurs et des juniors parmi les plus prometteurs du circuit international, à un moment charnière de leur développement.
Pour sa deuxième édition, le tournoi franchit un nouveau cap et passe au format 30 000 $, affirmant clairement son ambition installer ce tournoi comme un passage obligé pour les talents émergents du tennis mondial. .
Tennis de Deauville Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 98 62 85 accueil-tennis@deauville.fr
English : Open MAD Tennis Deauville 2ème édition
Held during the qualifying week for Roland Garros, and just before the Paris junior tournament, the Deauville ITF tournament fits into a strategic calendar.
