Martigné-sur-Mayenne

5 CHORALES EN CONCERT

Salle des loisirs Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin à 15h, 5 chorales vous invitent pour un concert à Martigné-sur-Mayenne.

Les chosrales réunies de

– Loué

– Orpam

– Chantemayne

– Ernée-Chailland

– Ambrières-les-Vallées

Sous la direction de Fabienne Geslot

Entrée au chapeau .

Salle des loisirs Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 12 32 91 chantemayne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday June 7 at 3pm, 5 choirs invite you to a concert in Martigné-sur-Mayenne.

L’événement 5 CHORALES EN CONCERT Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne