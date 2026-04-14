5 CHORALES EN CONCERT Martigné-sur-Mayenne
5 CHORALES EN CONCERT Martigné-sur-Mayenne dimanche 7 juin 2026.
Martigné-sur-Mayenne
5 CHORALES EN CONCERT
Salle des loisirs Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 juin à 15h, 5 chorales vous invitent pour un concert à Martigné-sur-Mayenne.
Les chosrales réunies de
– Loué
– Orpam
– Chantemayne
– Ernée-Chailland
– Ambrières-les-Vallées
Sous la direction de Fabienne Geslot
Entrée au chapeau .
Salle des loisirs Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 12 32 91 chantemayne@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday June 7 at 3pm, 5 choirs invite you to a concert in Martigné-sur-Mayenne.
L’événement 5 CHORALES EN CONCERT Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne