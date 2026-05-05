Nouzilly

5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly

Nouzilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin 2026

Début de soirée, autour de l’Espace Nozilia: aubade en plein air avec le Quintette de cuivres du CNSM de Lyon.

En soirée, au gymnase concert d’ouverture (*) avec l’Orchestre Populaire de l’Opéra de Tours, sous la direction de Benjamin Garzia.

En after quintette de cuivres du CNSM

Samedi 27 juin 2026

Dans l’après-midi, au gymnase répétition publique du concert du soir.

En soirée, au gymnase concert de la Mahlerian Camerata(*), sous la direction de Benjamin Garzia.

En after, autour de l’Espace Nozilia show de K-pop

Dimanche 28 juin 2026

En matinée, au départ du lac randonnée musicale organisée par le TFC.

À midi, autour de l’Espace Nozilia déjeuner champêtre musical (*).

Dans l’après-midi, à l’église concert de clôture .

Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire com.oreedessons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE CASTELRENAUDAIS