Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly

5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly

5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly vendredi 26 juin 2026.

Ville : 37380 Nouzilly

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nouzilly

5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly

Nouzilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Vendredi 26 juin 2026
Début de soirée, autour de l’Espace Nozilia: aubade en plein air avec le Quintette de cuivres du CNSM de Lyon.
En soirée, au gymnase concert d’ouverture (*) avec l’Orchestre Populaire de l’Opéra de Tours, sous la direction de Benjamin Garzia.
En after quintette de cuivres du CNSM

Samedi 27 juin 2026
Dans l’après-midi, au gymnase répétition publique du concert du soir.
En soirée, au gymnase concert de la Mahlerian Camerata(*), sous la direction de Benjamin Garzia.
En after, autour de l’Espace Nozilia show de K-pop

Dimanche 28 juin 2026
En matinée, au départ du lac randonnée musicale organisée par le TFC.
À midi, autour de l’Espace Nozilia déjeuner champêtre musical (*).
Dans l’après-midi, à l’église concert de clôture   .

Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   com.oreedessons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE CASTELRENAUDAIS

À voir aussi à Nouzilly (Indre-et-Loire)