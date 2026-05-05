5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly
5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly vendredi 26 juin 2026.
Nouzilly
5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly
Nouzilly Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-28 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin 2026
Début de soirée, autour de l’Espace Nozilia: aubade en plein air avec le Quintette de cuivres du CNSM de Lyon.
En soirée, au gymnase concert d’ouverture (*) avec l’Orchestre Populaire de l’Opéra de Tours, sous la direction de Benjamin Garzia.
En after quintette de cuivres du CNSM
Samedi 27 juin 2026
Dans l’après-midi, au gymnase répétition publique du concert du soir.
En soirée, au gymnase concert de la Mahlerian Camerata(*), sous la direction de Benjamin Garzia.
En after, autour de l’Espace Nozilia show de K-pop
Dimanche 28 juin 2026
En matinée, au départ du lac randonnée musicale organisée par le TFC.
À midi, autour de l’Espace Nozilia déjeuner champêtre musical (*).
Dans l’après-midi, à l’église concert de clôture .
Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire com.oreedessons@gmail.com
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L’événement 5° édition du festival Orée des Sons à Nouzilly Nouzilly a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE CASTELRENAUDAIS