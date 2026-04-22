Visite famille Le loup à Nouzilly et en gâtine tourangelle Nouzilly
Visite famille Le loup à Nouzilly et en gâtine tourangelle Nouzilly dimanche 30 août 2026.
Nouzilly
Visite famille Le loup à Nouzilly et en gâtine tourangelle
2 Rue du Prieuré Nouzilly Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30 11:45:00
Date(s) :
2026-08-30
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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5 .
2 Rue du Prieuré Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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L’événement Visite famille Le loup à Nouzilly et en gâtine tourangelle Nouzilly a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37