A la découverte des dernières loges de vigne à Nouzilly, Stade des Marronniers, Nouzilly
dimanche 20 septembre 2026 · Stade des Marronniers · Nouzilly
Informations pratiques
A la découverte des dernières loges de vigne à Nouzilly Dimanche 20 septembre, 10h30 Stade des Marronniers Indre-et-Loire
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Non loin de l’ancienne closerie de la Povinière s’étendaient de vastes parcelles de vigne aujourd’hui remplacées par des cultures céréalières. Subsistent deux loges en ruine à découvrir.
Stade des Marronniers 37380 Nouzilly Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Non loin de l’ancienne closerie de la Povinière s’étendaient de vastes parcelles de vigne aujourd’hui remplacées par des cultures céréalières. Subsistent deux loges en ruine à découvrir.
image libre de droits
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