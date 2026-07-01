A la découverte des dernières loges de vigne à Nouzilly, Stade des Marronniers, Nouzilly

Informations pratiques

A la découverte des dernières loges de vigne à Nouzilly Dimanche 20 septembre, 10h30 Stade des Marronniers Indre-et-Loire

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Non loin de l’ancienne closerie de la Povinière s’étendaient de vastes parcelles de vigne aujourd’hui remplacées par des cultures céréalières. Subsistent deux loges en ruine à découvrir.

Stade des Marronniers 37380 Nouzilly Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Non loin de l’ancienne closerie de la Povinière s’étendaient de vastes parcelles de vigne aujourd’hui remplacées par des cultures céréalières. Subsistent deux loges en ruine à découvrir.

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