Visite de la chapelle Cordier, Cimetière, Nouzilly

Informations pratiques

Visite de la chapelle Cordier Dimanche 20 septembre, 14h30 Cimetière Indre-et-Loire

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Cordier dans le cimetière de Nouzilly grâce à l’histoire de cette famille qui a vécu sous le Second Empire entre Tours et Paris.

Cimetière Rue Jean-Moulin 37380 Nouzilly Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 (0)7 81 35 36 13 Chapelle imposante construite par Louis Cordier au milieu du XIXe siècle. Parking à moins de 50m

Découvrez la chapelle Cordier dans le cimetière de Nouzilly grâce à l’histoire de cette famille qui a vécu sous le Second Empire entre Tours et Paris.

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