Visite en famille : matières à construire, Église de Nouzilly, Nouzilly

Informations pratiques

Visite en famille : matières à construire Samedi 19 septembre, 15h30 Église de Nouzilly Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Arpentez les rues de Nouzilly à la découverte des matériaux de construction typiques de notre région, et de ceux qui décorent nos façades.

Église de Nouzilly Place Émile Cholet, 37380 Nouzilly Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Arpentez les rues de Nouzilly à la découverte des matériaux de construction typiques de notre région, et de ceux qui décorent nos façades.

Jeu de brique et pierre sur l’église de Nouzilly © PAH Loire Touraine