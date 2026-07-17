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Visite en famille : matières à construire, Église de Nouzilly, Nouzilly

samedi 19 septembre 2026 · Église de Nouzilly · Nouzilly

Visite en famille : matières à construire, Église de Nouzilly, Nouzilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église de Nouzilly
Adresse
Place Émile Cholet, 37380 Nouzilly
Ville
37380 Nouzilly
Département
Indre-et-Loire

Visite en famille : matières à construire Samedi 19 septembre, 15h30 Église de Nouzilly Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Arpentez les rues de Nouzilly à la découverte des matériaux de construction typiques de notre région, et de ceux qui décorent nos façades.

Église de Nouzilly Place Émile Cholet, 37380 Nouzilly Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Arpentez les rues de Nouzilly à la découverte des matériaux de construction typiques de notre région, et de ceux qui décorent nos façades.

Jeu de brique et pierre sur l’église de Nouzilly © PAH Loire Touraine

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