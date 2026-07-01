Informations pratiques

La Baume-de-Transit

5 villages font leur cinéma

La Baume-de-Transit Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Film Ratatouille

Sorti en 2007, le film raconte les aventures animées d’un rat, nommé Rémy, qui est séparé de sa famille lorsque celle-ci a été délogée.

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La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20 comitefetesgrangesgontardes@gmail.com

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English :

Movie: Ratatouille

Released in 2007, the film tells the animated adventures of a rat named Remy, who is separated from his family when they are evicted.

L’événement 5 villages font leur cinéma La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence