5 villages font leur cinéma La Baume-de-Transit
lundi 20 juillet 2026 · La Baume-de-Transit
Informations pratiques
La Baume-de-Transit
5 villages font leur cinéma
La Baume-de-Transit Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Film Ratatouille
Sorti en 2007, le film raconte les aventures animées d’un rat, nommé Rémy, qui est séparé de sa famille lorsque celle-ci a été délogée.
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La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20 comitefetesgrangesgontardes@gmail.com
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English :
Movie: Ratatouille
Released in 2007, the film tells the animated adventures of a rat named Remy, who is separated from his family when they are evicted.
L’événement 5 villages font leur cinéma La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence