5 villages font leur Cinéma Les Granges-Gontardes
mardi 21 juillet 2026 · Les Granges-Gontardes
Informations pratiques
Les Granges-Gontardes
5 villages font leur Cinéma
Terrain de pétanque Les Granges-Gontardes Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Film Les recettes du bonheur
Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine il possède ce que l’on pourrait appeler le goût absolu …
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Terrain de pétanque Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 48 54 12 comitefetesgrangesgontardes@gmail.com
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English :
Movie: Recipes for Happiness
Hassan Kadam has an innate gift for cooking: he possesses what might be called perfect taste ?
L’événement 5 villages font leur Cinéma Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence