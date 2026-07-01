Informations pratiques

Les Granges-Gontardes

5 villages font leur Cinéma

Terrain de pétanque Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Film Les recettes du bonheur

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine il possède ce que l’on pourrait appeler le goût absolu …

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Terrain de pétanque Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 48 54 12 comitefetesgrangesgontardes@gmail.com

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English :

Movie: Recipes for Happiness

Hassan Kadam has an innate gift for cooking: he possesses what might be called perfect taste ?

L’événement 5 villages font leur Cinéma Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence