Visite commentée Entre fontaines et vignobles Les Granges-Gontardes

Visite commentée Entre fontaines et vignobles

Village Les Granges-Gontardes Drôme

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

2026-07-23

La visite guidée vous invite à remonter le fil du temps, à la découverte des lavoirs et des fontaines de ce charmant village médiéval, posé au cœur des vignes et des champs de lavande.

Village Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

The guided tour takes you back in time to discover the washhouses and fountains of this charming medieval village, set amidst vineyards and lavender fields.

